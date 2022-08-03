Москва, , 16:07 — REGNUM Санкции, введенные против РФ, будут меняться, постепенно закрывая те лазейки, которые нашли российские предприниматели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил заведующий кафедрой менеджмента и предпринимательства ФЭСН РАНХиГС Евгений Ицаков. Так он прокомментировал высказывание бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова о том, что 80% российских бизнесменов адаптировались к работе в условиях санкций.

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«Санкции имеют политическую природу, поэтому их нельзя воспринимать как что-то константное, — сказал Ицаков. — Санкции, цель которых — удушить российскую экономику, будут меняться, постепенно закрывая найденные предпринимателями лазейки. В итоге процесс адаптации будет перманентным, а силы и энергия предпринимателей будет направлена не на развитие, а на адаптацию под постоянно ухудшающиеся условия внешней среды. Тяжелее всего адаптироваться будет зарубежным компаниям, ведущим деятельность в России. На втором месте экспорто- и импортоориентированные компании. А вот предприятиям, ориентированным на внутренний рынок и использующим российские сырьё и комплектующие, адаптироваться будет довольно просто».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти США приняли решение о введении новых санкций в отношении РФ.