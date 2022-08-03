Берлин, , 19:19 — REGNUM Шесть с половиной тысяч человек в Берлине выражаю протест против политики властей из-за связанных с грядущей зимой опасений, передаёт RBB. В действительности протесты на руку правым активистам.

Гиперинфляция в Германии

В своей публикации «Инакомыслящие» и «понедельничные демонстранты» опробуют техники народного восстания» немецкий журналист Олаф Зундермайер сообщил, что если в Германии цены и дальше будут расти, то, как ожидают политики, уличные протесты продолжатся.

В Берлине в рамках «Недели демократии» в эти дни уже собрались тысячи людей, желающих позаботится о том, чтобы «осень была жаркой» — в переносном смысле.

Протестующие накануне, 2 августа, прошли по центру Берлина мимо редакций столичных СМИ с такими лозунгами: «Журналисты — злопыхатели и пустобрёхи!», «Приспособленцы в ARD& ZDF», «Лживого писаку — мордой об забор!»

Отмечается, что костяком протестующих является объединение «Инакомыслящие» (Querdenker), с которыми солидарны «понедельничные демонстранты» (Montagsspaziergänger).

Зундермайер напомнил, что активисты в прошлую зиму уже массового собирались на децентрализованные демонстрации в разных городах: в Котбусе, Бернау, Бранденбурге-на-Хафеле, Майсене, Гере, Ростоке, Гамбурге.

Они требовали прекращения «пандемийного террора», «подстрекательства к войне» (имея в виду ситуацию на Украине), выхода из НАТО, а также изменения конституционного порядка в Германии. Федеральному канцлеру Олафу Шольцу некоторые из них желали «оказаться за решеткой».

Сегодня протестующие так же активны. Они выступают против ситуации с газом, называя её разрушительной для Германии. По словам Зундермайера, протест «осёдлывают» правые экстремисты, получая благодаря своей прессе возможность продвигать своё толкование политических событий.

Политики и журналисты рассматриваются как враги и оплёвываются, в интернете на них льются оскорбления и угрозы, их публичные выступления освистывают. Поэтому политики «первого эшелона» уже давно задумываются над тем, имеют ли еще смысл подобные публичные речи.

Репортеры отказываются от написания материалов, избегая присутствия на протестных акциях, где они сами могут быть втянуты в конфликт, съёмочные группы стараются сохранять дистанцию.

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