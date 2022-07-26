Берлин, 26 июля 2022, 12:04 — REGNUM В Германии уровень потребления газа в 2022 году упал на 14-15% по сравнению с прошлым годом, заявил 26 июля министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
Он добавил, что если Германия сможет сэкономить больше, чем 15%, «то в этом тоже не будет ничего стыдного».
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Хабек назвал исключительно серьёзной ситуацию с энергоснабжением в Германии на фоне сокращения поставок газа из России.
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