Калининград, , 16:10 — REGNUM Литовский «Шауляй банк» хочет отказаться от сотрудничества с Россией и прекратить обслуживание по калининградскому транзиту с 1 сентября 2022 года. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов считает, что в случае приостановления литовским банком денежных операций с Россией, в регионе прекратится ж/д транзит.

Калининград Иван Шилов © ИА REGNUM

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 29 июля заявил, что механизмы решения есть: «Это как минимум нужно ставить в рамках диалога эту проблему. И пробовать решать. Если же мы наткнемся на глухую стену непонимания, тогда это будет проблема, которая будет требовать иных мер».

На фоне известий о решении банка Литвы прекратить денежные операции по калининградскому транзиту разгорелись бурные споры с соцсетях. ИА REGNUM предлагает самые характерные комментарии пользователей.

«Литовцы всё никак не угомонятся, решили пойти теперь другим путём», — пишет Наталья Куница.

«Ничего, зима не за горами. Любые санкции имеют отдачу, если у нас аукнется, то у них откликнется», — уверена пользователь Оксана Шевченко.

«Как всегда, всё наладится. Сколько раз уже проходили?» — считает Елена Кулешова.

«Было бы что терять. Сейчас поставки через море наладят», — уверяет Виктор Кузнецов.

«Очередная «фигура» всё того же, всем уже надоевшего «Марлизонского» балета?» — иронизирует Галина Желбунова.

«Они любой способ найдут, чтобы не пропускать Россию, так что ясно, что тут все договоры нарушили уже давно», — уточнил пользователь Сергей.

«Я думаю, когда преодолеем ситуацию с банком, следующий этап будет. Литовцы просто разберут железку и все. А скажут, что это плановая замена на европейскую калию», — уверен Игорь Накин.

«Я возмущён таким поведением со стороны Литвы», — пишет Альберт Габитов.

«Боже, мир сошёл с ума», — резюмирует Кирилл Елин.

Напомним, что литовский «Шауляй банк» отказывается проводить любые операции с РФ с 1 сентября. После соответствующего решения Россия передала ноту Литве.