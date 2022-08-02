Париж, , 16:18 — REGNUM Больше всего антироссийские санкции навредили самому ЕС, сообщила 2 августа лидер фракции парламента Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Марин Ле Пен Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Завив, что антироссийские санкции, введённые после начала спецоперации на Украине, «заставили страдать» жителей ЕС, Ле Пен дала оценку такой политики Брюсселя: «Это провал политики санкций».

Она добавила, что жертвой санкций стала не Россия, а страны Европейского союза. Ситуация напоминает санкции 2014 года, отмечает политик. И российскую экономику на колени поставить не удалось, как того хотели в Брюсселе.

По словам Ле Пен, Москва сейчас «продаёт газ в большем объёме и даже дороже, чем до введения санкций», поскольку смогла продать газ другим нуждающимся.

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