Париж, 2 августа 2022, 16:18 — REGNUM Больше всего антироссийские санкции навредили самому ЕС, сообщила 2 августа лидер фракции парламента Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен.
Завив, что антироссийские санкции, введённые после начала спецоперации на Украине, «заставили страдать» жителей ЕС, Ле Пен дала оценку такой политики Брюсселя: «Это провал политики санкций».
Она добавила, что жертвой санкций стала не Россия, а страны Европейского союза. Ситуация напоминает санкции 2014 года, отмечает политик. И российскую экономику на колени поставить не удалось, как того хотели в Брюсселе.
По словам Ле Пен, Москва сейчас «продаёт газ в большем объёме и даже дороже, чем до введения санкций», поскольку смогла продать газ другим нуждающимся.
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