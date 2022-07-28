Москва, , 11:18 — REGNUM Суд в Москве оштрафовал мессенджер WhatsApp за повторный отказ локализовать данные жителей России. Об этом 28 июля сообщает РИА Новости.

Whatsapp Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Признать виновным WhatsApp LLC. и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 18 миллионов рублей», — зачитал судебное решение судья Тимур Вахрамеев.

При этом уточняется, что представитель компании в суд не явился и дело по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных») рассматривалось без его участия.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля стало известно, что хакер взломал и похитил данные почти 5,4 млн. пользователей американской соцсети Twitter (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и выставил их на продажу в даркнете за $30 тыс.