Москва, , 11:27 — REGNUM Залог успешного развития Литвы и ее суверенитета заключается в нормальных отношениях с Россией, отметил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор Владимир Джабаров Совет Федерации РФ

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Антон Алиханов распространил информацию о том, что литовский «Шяуляй банк», через которого идёт оплата за транзит груза в Калининград, может отказаться вести эту работу с 1 сентября и из-за этого регион может снова оказаться без транзита по вине Литвы.

По словам Джабарова, власти Литвы никак не могут успокоиться из-за возобновления транзита в Калининградскую область.

«Чего они добиваются? Масштабного конфликта с нашей страной? А силёнок хватит? А о последствиях думают? Нормальные отношения с Россией залог успешного развития Литвы и ее суверенитета», — отметил сенатор в своем телеграм-канале.

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