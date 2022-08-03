Москва, , 10:39 — REGNUM Возобновление переговоры по стратегической стабильности для выработки нового соглашения на замену Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3) не предлагали России США. Об этом 3 августа рассказал журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Как напомнил глава МИД России, в 2021 году состоялись два раунда переговоров о возможном заключении нового договора по истечении действия ДСНВ-3 и затем Вашингтон взял паузу в этом вопросе.

«А на нынешней стадии развития международных отношений они даже и не предлагают возобновлять переговоры», — сказал он.

Также Лавров указал, что в последнее время для США стало привычным о чём-либо публично заявлять и затем забывать об этом.

«Никаких обращений к нам по поводу возобновления процесса переговоров не было», — пояснил министр иностранных дел РФ.

При этом он добавил, что если такие договоры будут возобновлены, то «решать о том, присоединяться ли к ним, будет сама Китайская народная республика — американцы нашу позицию прекрасно знают».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель российской делегации Александр Трофимов на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН заявил, что позиция России по вопросу применения ядерного оружия хорошо известна, и она не предполагает ядерного реагирования на Украине.