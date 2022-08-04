Тюмень, , 11:14 — REGNUM Уникальный программный комплекс «РН-Цифровой керн» для цифрового исследования керна — образцов горной породы, был создан специалистами входящего в научно-проектный блок компании «Роснефть» Тюменского нефтяного научного центра (ТННЦ) совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика». Об этом 1 августа рассказал журналистам генеральный директор центра Андрей Аржиловский.

«Тренд ТННЦ в последние два года — автоматизация и цифровизация. Сейчас мы набрали большое количество прототипов, то есть программных решений, чтобы быстрее, сильнее, мощнее стартовать в последующие годы. Мы занимаемся сейсмикой, геологией, геофизикой, управлением разработки месторождений», — сказал он.

Также указывается, что исследование «РН-Цифровой керн» дает возможность спрогнозировать содержание углеводородов в пласте, из которого получен образец, а также выбрать самые эффективные методы разработки месторождения для увеличения отдачи нефти.

Кроме того, отмечается, что созданное программное обеспечение не имеет аналогов в России, а также использует современные алгоритмы и методы, ранее не применявшиеся в коммерческом программном обеспечении.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владимире на бывших площадях завода «Автоприбор» 2 августа открылся завод по производству гофропродукции и упаковочных изделий,