Москва, 27 июля 2022, 23:14 — REGNUM Ответные меры ожидают Финляндию, если она поставит в зависимость от политики вопрос выдачи виз гражданам России, говорится в опубликованном 27 июля заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Напомнив финским властям, как они всегда отстаивали имидж республики как передовой в области обеспечения прав и свобод, российский дипломат предупредила, что ограничение Финляндией поездок в граждан РФ по политическим мотивам усугубит ухудшение отношений двух стран.
Напомним, ведущие партии Финляндии настаивают на том, чтобы гражданам России не давали визы. Они аргументируют свою позицию неприятием российской политики в отношении Украины.
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