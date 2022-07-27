Москва, , 23:14 — REGNUM Ответные меры ожидают Финляндию, если она поставит в зависимость от политики вопрос выдачи виз гражданам России, говорится в опубликованном 27 июля заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Мария Захарова Mid.ru

Напомнив финским властям, как они всегда отстаивали имидж республики как передовой в области обеспечения прав и свобод, российский дипломат предупредила, что ограничение Финляндией поездок в граждан РФ по политическим мотивам усугубит ухудшение отношений двух стран.

Мария Захарова «В случае осуществления соответствующих планов российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры».

Напомним, ведущие партии Финляндии настаивают на том, чтобы гражданам России не давали визы. Они аргументируют свою позицию неприятием российской политики в отношении Украины.

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