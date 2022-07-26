Москва, , 12:36 — REGNUM То, что все страны Евросоюза готовы на такие кардинальные меры, как отказ в выдаче шенгенских виз гражданам России, вызывает большие сомнения. Об этом ИА REGNUM 26 июля заявила историк, востоковед-африканист Анастасия Цеденбал.

Шенгенская виза © ИА REGNUM

«Экономический фактор все-таки позволяет сохранять здравость политического рассудка. Европа и так страдает от снижения российского туристического потока, а переориентация на другие рынки все же не сможет залатать экономические бреши», — отметила эксперт.

Она обратила внимание, что уже сейчас видны определённые послабления в последних пакетах санкций и европейских и американских — это касается и авиационной отрасли, или, например, товаров роскоши.

«Нелогично было бы впоследствии не пускать российских туристов — потенциальных пополнителей бюджетов и укрепителей экономик стран ЕС. Хотя хочется надеяться, что при условии успешного развития нашей легкой промышленности сами граждане будут стремиться укреплять свою экономику», — добавила она.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин сообщил, что страны ЕС могут перестать выдавать гражданам России шенгенские визы.

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