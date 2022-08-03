Берлин, , 07:01 — REGNUM Германия сможет избежать энергетической катастрофы только отказавшись от антироссийских санкций, заявил лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла в интервью газете Freie Welt.

Бундестаг. Берлин Ingo Joseph

«Необходимо покончить с бессмысленной санкционной политикой, которая вредит Германии больше, чем России. При этом запуск «Северного потока — 2» не должен быть табу», — заявил он.

Также Хрупалла раскритиковал план немецкого правительства по распределению газа, который начнут применять в стране с 1 октября. По его словам, простые жители Германии не должны брать на себя расходы предприятий, которые решили закупать газ по более дорогой цене.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американское агентство Bloomberg предрекло Германии катастрофу из-за нехватки природного газа через три месяца. При этом авторы статьи обвинили канцлера ФРГ Олафа Шольца в нерешительности.