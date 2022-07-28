Уфа, , 09:56 — REGNUM Продукцию лесопромышленного комплекса могут поставлять из Башкирии в Иран. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба регионального правительства.

Флаги России и Ирана Minsvyaz.ru

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Сообщается, что вопросы расширения сотрудничества между Башкирией и Ираном были рассмотрены на встрече полномочного представителя республики при президенте России — заместителя премьер — министра правительства Башкирии Сергея Грекова с представителями иранского целлюлозного холдинга и башкирскими предприятиями деревообрабатывающей промышленности.

«В свете ужесточения западных санкций против России, развитие сотрудничества с Ираном приобретает особое значение. Уже сейчас взаимодействие с Исламской Республикой Иран у нас в приоритете, намечены планы его развития», — приводит пресс-служба слова Грекова.

Отмечается, что во время переговоров были достигнуты договоренности, направленные на обеспечение устойчивого развития лесопромышленного комплекса Башкирии.

Сообщается, что представители иранского холдинга выразили интерес в приобретении продукции лесопромышленного комплекса российского региона.

Отмечается, что по результатам прошлого года Иран занимает десятое место во внешнеторговом обороте Башкирии с объемом $121,1 млн.