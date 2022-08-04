4 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Анастасия Степанова, , 07:27 — REGNUM Громкие хлопки дверьми со стороны иностранных компаний, которые как бы уходят из России, продолжаются. Одни продают свои активы российским топ-менеджерам, другие громко ушли, но потом по-тихому вернулись, а кто-то под давлением еврочиновников ушёл, потом посчитал убытки, «прослезился», но путь обратно-то отрезан. Список экономических «демаршистов», похоже, решил пополнить и крупный перевозчик грузов и документов — DHL Express. Причём по довольно странной схеме — прекратив доставку корреспонденции и грузов внутри России, сославшись на некие технические сложности, связанные «с функционированием информационных систем и инфрастуктуры, глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями». При этом за границу грузы и документы из России фирма вывозить будет. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Павел Филонов. Буржуй в коляске. 1912

Сообщение о работе компании АО «ДХЛ Интернешнл» в весьма урезанном формате появилось на официальном сайте юрлица. Со ссылкой на единственного акционера — группу Deutsche Post DHL — сообщалось, что внутрироссийская доставка прекратится с 1 сентября 2022 года, но грузы, оформленные до 31 августа, пообещали доставить.

«После 1 сентября 2022 года АО «ДХЛ Интернешнл» продолжит оказывать услуги по доставке документов и грузов из России за границу», — отмечалось в сообщении.

Казалось бы, на фоне санкций сложности должны возникнуть как раз таки в зарубежном направлении, но нет. Похоже на некий обходной манёвр, когда ты говоришь раздувающим щёки европейским политикам, что ты вроде как в России и не работаешь, но сливки с граждан РФ снимать продолжаешь. А кстати, сколько за эти годы DHL успел заработать на российских клиентах?

Доставка DHL Stefan Kühn.

Финансовые итоги

В ЕГРЮЛ АО «ДХЛ Интернешнл» зарегистрировано с июня 1993 года. Директор — Анна Клинскова, которая также руководит и ООО «ДХЛ Экспресс». Учредителями АО указана компания «Дойче Пост Бетайлигунген Холдинг Гмбх» (Германия). У юрлица более 20 филиалов и представительств — в Мурманской, Самарской, Свердловской, Архангельской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Калининградской, Иркутской, Сахалинской, Ростовской, Калужской, Томской областях, в Санкт-Петербурге, Татарии, Приморском, Краснодарском, Красноярском, Пермском и Хабаровском краях.

По данным базы «Контур. Фокус», по итогам 2021 года АО показало выручку в размере 18,82 млрд рублей против 15,44 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль в 2021 году составила 2,25 млрд рублей, в 2020 году — 1,76 млрд рублей.

«Активы организации за весь анализируемый период увеличились на 642 125 тыс. руб. (на 20,3%). При этом собственный капитал организации изменился практически пропорционально активам организации, увеличившись на 183 831 тыс. рублей», — уточняется в отчёте базы «Контур. Фокус» по компании за 2021 год.

Анна Клинскова. Управляющий директор DHL Express в России express. dhl.ru

АО за годы работы было поставщиком по 849 госконтрактам на общую сумму 5 млрд рублей.

Что касается ООО «ДХЛ Экспресс», то оно зарегистрировано в 2011 году. Владельцы — АО «Дхл Интернешнл» и «Дойче Пост Бетайлигунген Холдинг Гмбх». ООО было исполнителем почти 50 госконтрактов на общую сумму 26 млн рублей. За 2021 год выручка актива выросла на 34%, составив 1,6 млрд рублей, а чистая прибыль составила 822,2 млн рублей.

Напомним, ещё в марте 2022 года трудинспекция Нижегородской области проверила компанию DHL (в регионе работает филиал). По итогам проверки сообщалось, что компании выдано предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства. Из того же сообщения следовало, что пока работники в простой или в отпуск без сохранения зарплаты не отправляются, но «компания не исключает возможности наступления критической необходимости по изменениям в структуре занятости с организационными и технологическими условиями труда в ближайшее время».

И что же в итоге будет с персоналом? Пока компания сообщений о сокращении штатов в связи с остановкой работы внутри России не делала, что, впрочем, не отменяет риски для работников.