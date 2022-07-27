Анкара, 27 июля 2022, 14:45 — REGNUM Некоторые из стран создавали препятствия в заключении соглашений о поставках украинского зерна для того, чтобы попытаться использовать эту ситуацию для ослабления России. Об этом 27 июля заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала «ТМ-100».
«Есть страны, которые хотят продолжения войны, более того, ряд из них пытались препятствовать заключению зерновой сделки. Они считают, что чем больше продлится война, тем больше ослабнет Россия», — сказал он.
Также Чавушоглу уточнил, что турецкая сторона будет прилагать усилия для разрешения конфликта на Украине и этому, по его мнению, могут способствовать ранее достигнутые в Сиамбуле договорённости по вывозу зерна с Украины.
«Если будет решена проблема зерна, откроется путь для прекращения огня (на Украине). Мы продолжим свою активную роль. В конце концов эта война завершится за столом переговоров, и мы сделаем все возможное для возвращения к этому противостоящих сторон», — пояснил глава турецкого МИД.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проведёт встречу с президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом в Сочи.