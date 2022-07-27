Таллин, , 16:09 — REGNUM

Виза шенген Marco Verch Professional Photographer

Инициатива министерства иностранных дел Эстонии о приостановке выдачи виз россиянам для поездок в страны-члены Евросоюза преследует вполне конкретную цель. Об этом в интервью эстонскому порталу stolitsa. ee сообщил местный политолог Рейн Томла.

Тоомла отметил, что такой шаг призван оказать влияние на российское общество в целом с тем, чтобы усилить недовольство россиян своим правительством и привести к его смене: «Может быть, граждан России, которые хотели бы провести отпуск в Европе прямо сейчас и у которых еще нет соответствующей визы, не так много. Но более важным представляется заклеймить таким запретом — есть надежда, что это усилит недовольство россиян своим правительством и будет способствовать трансформации российской политики».

«Такой шаг призван оказать влияние не на российскую элиту, а на российское общество в целом. Конечно, надеяться на то, что разворот произойдет сразу, нет оснований, но такие шаги — сигнал российскому обществу о том, что у Европы хватит терпения ждать долго», — добавил эстонский политолог.

Тоомла назвал решения подобного рода «ненасильственными методами давления на Россию», так как ни НАТО, ни Евросоюз в нынешних обстоятельствах не могут начать прямые военные действия против России.