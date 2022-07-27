Москва, , 12:17 — REGNUM Законопроект о санкциях в отношении Китая за приобретение нефти в России скорее всего не найдет поддержку Конгресса, так как внесен республиканцами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР).

США и Китай Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Ранее сообщалось, что законопроект о санкциях в отношении Китая за приобретение нефти в России внес в американский Конгресс сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио.

«Вы же понимаете, что заявление сделали именно республиканцы, они внесли вот это предложение. Что-то мне подсказывает, что, собственно говоря, это специальный какой-то трюк. Если бы это были согласованные, далеко идущие вещи, которые нельзя было бы отрицать, то они сделаны были от демократов, которых представляет Байден. А коль скоро они сделаны от республиканцев, то наоборот, это хороший, на мой взгляд, сигнал для нас, что это непопулярная мера для нынешней администрации Байдена и она не будет востребована», — сказал Селезнев.

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