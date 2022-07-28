Скопье, , 20:49 — REGNUM В Северной Македонии 28 июля сообщили о начале активных приготовлений к отопительному сезону. Ввиду энергетического кризиса в стране намерены задействовать все энергетические мощности, то есть три блока ТЭЦ в Манастире, из которых сейчас работают два. Власти не скрывают, что зима будет сложной, пишут в македонском филиале албанского новостного агентства Telegrafi.

Трубы отопления

Граждан Северной Македонии призывают всеми силами беречь электроэнергию, тем временем закупки угля и мазута для отопительной системы вступили в завершающую фазу.

Глава энергосетей Северной Македонии Васко Ковачевски заявил, что закупка энергоносителей была произведена своевременно и по оптимальным ценам. На закупку мазута было потрачено 25 млн евро, угля — 30 млн евро.

Средняя закупочная цена угля — 55-62 евро за тонну, в то время как рыночная цена колеблется в промежутке до 90 до 120 евро за тонну. Ожидается, что имеющихся запасов будет достаточно для покрытия нужд страны, однако предусмотрена возможность импорта из Сербии и Болгарии.

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