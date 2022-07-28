Москва, , 14:48 — REGNUM В торгово-экономическом плане Китай останется для России надежным партнером. Об этом 28 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, комментируя законопроект о санкциях в отношении КНР за приобретение нефти в России, который внес в американский Конгресс сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Китай был и остается нашим надежным партнером в торгово-экономических отношениях. В том, что закупки российской нефти могут прекратиться уверенности нет, так как поставки в Азию продолжаются, и самые большие объемы как раз в Китай», — сказал Манкевич.

Эксперт отметил, что пока Китай только наращивает объемы закупки российских энергоресурсов. Так, общие расходы Китая на российскую энергетику с марта по июнь достигли 25,3 млрд долларов, что почти вдвое превышает 13,5 млрд долларов, потраченных за те же четыре месяца в 2021 году.

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