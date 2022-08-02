2 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Светлана Шаповалова, , 10:40 — REGNUM Заявление Bank of America о том, что газовый кризис в Европе будет развиваться по «ужасному сценарию», спровоцировало широкий общественный резонанс в социальных сетях. Люди говорят, что европейцы сами позволили США загнать себя в угол. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Виктор Васнецов. Воины Апокалипсиса. 1887

«Ну сами же этого и хотели, «Северный поток — 2» запустите, и всё ок будет», — замечает Александр Олегов.

«Вас в Америке тоже сюрпризы ждут», — ответил Михаил Харламов.

«Прекратите поставки оружия и боеприпасов на Украину и, быть может, успеете подготовиться к отопительному сезону. В противном случае Европу ждёт революция. А ЭТО УЖЕ ХАНА», — призывает Артур Ждабраилов.

«Ржу с ЕС! США реально подставили европейцев, а когда сворачивать поздно, решили разразиться прогнозами, чтоб «над могилой» громко заявить: «МЫ ЖЕ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ»! Характер крайне «сволочной» у Америки — в этом их сила перед вассалами и в то же время большая слабость перед Россией!» — поделился мнением Дмитрий Свет.

«Ужасный прогноз по газу в ЕС — это хороший и правдивый, как ни странно, но не прогноз. Это факт! Запад будет грызться за этот газ. Да и поделом им», — считает Надежда.

Европа мерзнет Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«В ЕС либо все тотально глупые, либо тотально рабы. Ведь этот сценарий развития событий не такой уж фантастический и сложный, чтобы его не предусмотреть заранее», — отметил Владимир.

«Америка справилась с поставленной задачей, Европе капец», — иронизирует Надежда Лернер.

«А каким, если не ужасным, должен быть газовый сценарий в Европе? Только ужасным, так как его писали в США. Писали для колонии под названием Европа. Продвигают его американские протеже (макроношольцы), а народ, как стадо баранов, идет и блеет, одобряя дорогу на скотобойню», — живописует Олег Бельтюков.

«Госдеп сказал в морг, значит, в морг!» — смеется Ирина.

«В путь — так в путь, сказала Европа, проваливаясь в бездонную пропасть газового кризиса. Только до сих пор не могу понять зачем они ввели против нас санкции, которые к ним и вернулись. Пострадают и причем очень сильно рядовые потребители газа и прочего, газ в Европе используют везде: в газовых плитах, обогрев помещений и, главное, в промышленности. Осенью и зимой что-то будет крайне ужасное», — рассуждает Дмитрий Лабезников.

«Вот так обходится зависимость от США. Пока Европа не избавится от такой зависимости, ее так и будет лихорадить», — отмечает Светлана.

Ранее о том, что Европейский энергетический кризис только набирает обороты, со ссылкой на исследование Bank of America известил новостной портал Business Insider. Отмечается, что европейским государствам может не хватить запасов голубого топлива на зимний период.

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