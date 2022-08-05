Уфа, , 13:39 — REGNUM Свыше 89 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки экспортировано в 2022 году из Башкирии за рубеж. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по региону.

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Отмечается, что за семь месяцев текущего года сотрудники управления проконтролировали 89,88 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки, экспортированных аграриями региона в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Сообщается, что наибольшим спросом на внешнем рынке пользовалась пшеница (5,45 тысяч тонн), лен (16,33 тысяч тонн), сафлор (1,05 тысяч тонн), ячмень (0,51тысяч тонн). Из Башкирии отгружался подсолнечник (0,81 тысяч тонн), 0,066 тысяч тонн вики, 0,066 тысяч тонн расторопши, 0,022 тысяч тонн горчицы.

Отмечается, что продукция из Башкирии поставлялась в 16 стран мира (Германия, Армения, Бельгия, Азербайджан, Китай, Белоруссия, Дания, Казахстан, Грузия, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Турция, Туркмения, Польша, Узбекистан).

Сообщается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2022 году произошло некоторое уменьшение объемов экспортных поставок за рубеж.