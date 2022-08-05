Уфа, , 08:49 — REGNUM К восстановительным работам в Донбассе намерены привлечь строителей из Башкирии. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба регионального правительства.

Последствия обстрела. Донбасс Sledcom.ru

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Данный вопрос был рассмотрен на совещании региональной ассоциации застройщиков, в котором принял участие премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.

Назаров отметил, что сейчас важными национальным приоритетом является помощь Донбассу. В настоящее время в Мариуполе идут масштабные восстановительные работы. Необходимо заново отстроить или реконструировать 19 многоквартирных домов, пояснили в пресс-службе.

Сообщается, что также необходимо восстановить и подготовить к зиме около 500 жилых домов и объектов инженерной и социальной инфраструктуры в Красном Луче. К этой работе привлекают строительные организации Башкирии. Эта задача имеет высший государственный приоритет. Под ее реализацию предусматриваются значительные федеральные средства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в городе Петровское (ЛНР) идет капитальный ремонт школы № 22. Ремонтные работы осуществляют более ста строителей из Башкирии.

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