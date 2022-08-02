Москва, 2 августа 2022, 11:30 — REGNUM Таиланд заинтересован в поставках из России удобрений и энергоносителей. Об этом рассказал таиландский посол в России Сасиват Вонгсинсават.
Особый интерес у королевства вызывают низкоуглеродные технологии, дополняющие цели «Биоциклическозеленой экономической модели», отметил он. Эту модель инициировали страны АТЭС.
«Мы заинтересованы в продуктах ключевых российских индустрий, например, в удобрениях и энергоносителях», — заявил Вонгсинсават в интервью РИА Новости.
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