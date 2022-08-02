Мадрид, , 11:04 — REGNUM План по энергосбережению и управлению энергопотреблением утвердило правительство Испании. Об этом 2 августа сообщается на сайте испанского кабмина.

Кондиционеры matuska

Отмечается, что план включает в себя регулирование температуры воздуха в помещениях, чтобы сократить потребление энергии в административных и общественных зданиях, магазинах и облегчить соблюдение европейских обязательств на фоне конфликта на Украине.

В частности, речь идёт об ограничениях на использование кондиционера и отопления. Согласно плану, в общественных учреждениях кондиционеры не могут быть установлены на температуру ниже 27 градусов, а отопление не может превышать 19 градусов.

Кроме того, свет в витринах должен выключаться в 22:00 по местному времени, а входные двери закрываться автоматически. Также в плане прописаны меры по замене ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии.