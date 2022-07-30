Вашингтон, , 08:28 — REGNUM В ходе своего телефонного разговора министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели обсуждение вопросов о поставках украинского зерна, обмена заключенными между двумя странами и спецоперацию Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины. Об этом 29 июля рассказал Блинкен на брифинге, трансляция которого велась на сайте Госдепа.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

«Сегодня я переговорил с российским министром иностранных дел Лавровым. У нас состоялась откровенная и прямолинейная беседа», — сказал он.

Также американский госсекретарь уточнил, что в ходе беседы стороны обсудили обмен заключёнными между Россией и США и ход российской спецоперации на Украине.

Кроме того, Блинкен отметил, что он также заявил Лаврову, что мир ожидает от России своих обязательств в рамках сделки по вывозу украинского зерна и предупредил российскую сторону о новых санкциях в отношении неё со стороны Вашингтона в случае, если в состав РФ войдёт ряд других регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что американские власти в ближайшее время объявят об очередном пакете военной помощи Украине.