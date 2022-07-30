Вашингтон, 30 июля 2022, 08:28 — REGNUM В ходе своего телефонного разговора министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели обсуждение вопросов о поставках украинского зерна, обмена заключенными между двумя странами и спецоперацию Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины. Об этом 29 июля рассказал Блинкен на брифинге, трансляция которого велась на сайте Госдепа.

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
(сс) U.S. Department of State

«Сегодня я переговорил с российским министром иностранных дел Лавровым. У нас состоялась откровенная и прямолинейная беседа», — сказал он.

Также американский госсекретарь уточнил, что в ходе беседы стороны обсудили обмен заключёнными между Россией и США и ход российской спецоперации на Украине.

Кроме того, Блинкен отметил, что он также заявил Лаврову, что мир ожидает от России своих обязательств в рамках сделки по вывозу украинского зерна и предупредил российскую сторону о новых санкциях в отношении неё со стороны Вашингтона в случае, если в состав РФ войдёт ряд других регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что американские власти в ближайшее время объявят об очередном пакете военной помощи Украине.