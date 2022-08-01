Москва, , 05:52 — REGNUM Переговоры о поставках удобрений ведут филиппинские компании и российские производители. Об этом сообщил посол России в Маниле Марат Павлов журналистам РИА Новости.

Удобрение Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Насколько мне известно, переговоры между филиппинскими компаниями и российскими производителями удобрений уже идут», — приводит информационное агентство слова посла.

Посол также сообщил, что вопросы поставок удобрений поднимается филиппинской стороной «на самом высоком уровне», поскольку от импорта удобрений зависит «здоровье» филиппинской экономики.

Павлов напомнил, что 19 июля президент Филиппин Фердинанд Маркос заявил о том, что вопрос обеспечения страны доступными удобрениями является приоритетным.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Россия стала главным поставщиком в Индию фосфорных удобрений.

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