Москва, , 14:51 — REGNUM Компания «Газпром» может ответить на вопрос о местонахождении турбины Siemens для «Северного потока», которую ремонтировали в Канаде. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 2 августа журналистам.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Турбину ранее отправили из Канады в Германию, но 1 августа в правительстве ФРГ заявили, что не могут назвать её «физическое местонахождение». Песков затруднился ответить на тот же вопрос.

«Вот этого я вам точно не могу сказать. Это у «Газпрома», пожалуйста, выясняйте», — сказал представитель Кремля.

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