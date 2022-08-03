Уфа, , 09:51 — REGNUM Обмен преподавателями и студентами может начаться между Уфимским государственным нефтяным техническим университетом и вузами Ирана. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Студенты на лекции Jirka Matousek

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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на встрече чрезвычайного и полномочного посла Ирана в России Казема Джалали с ректором Уфимского государственного нефтяного технического университета Олегом Баулиным.

Отмечается, что Башкирия активно развивает международное гуманитарное и экономическое сотрудничество, в вузы и ссузы республики каждый год принимают иностранных студентов из некоторых зарубежных стран, в числе которых и Иран.

Сообщается, что в 2021−22 учебном году в ведущих вузах Башкирии проходили обучение 54 студента из Ирана. При этом два студента учатся в Башкирском государственном университете, один студент — в педагогическом университете и 51 студент — в медицинском университете.

«Нам нужно развивать это направление, мы видим здесь хороший потенциал. Иран — это энергетическая сверхдержава, и нефтяная промышленность страны играет в этом важную роль. Башкортостан готовит лучших специалистов для этих отраслей. Ждем больше студентов из Ирана к нам на обучение», — приводит пресс-служба слова министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности региона Маргариты Болычевой.

Сообщается, что стороны договорились о возможном сотрудничестве в области образования.

«Не исключено, что в скором будущем между УГНТУ и вузами Ирана начнётся обмен преподавателями и студентами. Кроме того, образовательные учреждения смогут оказывать друг другу помощь в разработке и реализации научных проектов, что станет хорошим фундаментом для развития связей между странами», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в Уфимском нефтяном университете обучаются более 1,5 тысяч иностранных студентов.