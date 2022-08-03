Берлин, , 22:52 — REGNUM Германским властям становится совсем тревожно: растущие цены на газ и продовольствие могут привести осенью к социальным волнениям, передаёт ARD.

Полиция Германии. Задержание

По словам журналиста Михаэла Штемпфле, среди протестующих могут оказаться экстремисты, которые затем станут подстрекать протестующих к действиям против государства. И власти понимают это.

Своё мнение высказал Маттиас Квент из Университета прикладных наук Магдебург-Стендаль. Уже сейчас в среде правых экстремистов наблюдаются попытки мобилизации. Некоторые напрямую призывают к «массовому гражданскому сопротивлению».

Эксперты высказывают мнение, что протесты нужно направлять в приемлемое русло. Кроме того, жителям Германии власти должны открыто и честно объяснить, почему страна «попала в энергетическую зависимость от России», важнейший момент — нужно чётко и однозначно признать свои ошибки.

Также власти Германии должны обеспечить социальную справедливость, учитывая, что материальные последствия кризиса на востоке и на западе страны будут различаться. Так, восточная часть Германии обладает меньшим экономическим потенциалом, соответственно, кризис повлияет на неё сильнее.

Читайте ранее в этом сюжете: Правые силы «оседлали» протест против газовой политики Берлина