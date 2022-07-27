Уфа, , 09:40 — REGNUM Мощность Кармановской ГРЭС намерены увеличить в Башкирии. Об этом заявил руководитель ООО «Башкирская генерирующая компания» Виктор Лариошкин в ходе рабочей встречи премьер-министра правительства республики Андрея Назарова с руководством предприятия, 27 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что Кармановская ГРЭС является самой мощной конденсационной тепловой электрической станцией в регионе.

«Ее установленная электрическая мощность превышает 1 856 мегаватт. На ее долю приходится 36% электроэнергии, вырабатываемой Башкирской генерирующей компанией. За 53 года электростанция выработала почти 500 млрд кВт*ч электроэнергии. Этого объема хватило бы для покрытия энергопотребления всей Башкирии в течение 20 лет», — приводит пресс-служба слова Назарова, который отметил, что «Башкирская генерирующая компания» продолжает модернизацию энергоблоков Кармановской электростанции.

Лариошкин напомнил, что после технического перевооружения и реконструкции генерирующего оборудования в 2012 году установленная мощность электростанции достигла 1831,1 МВт. Сейчас на долю Кармановской ГРЭС приходится порядка 36% электроэнергии, вырабатываемой Башкирской генерирующей компанией.

«Проекты модернизации трех энергоблоков победили в конкурентных отборах мощности на 2022−2026 годы и будут обновлены в рамках правительственной программы модернизации ТЭС. В результате реализации всех трех проектов установленная мощность Кармановской ГРЭС увеличится на 69,8 МВт, а величина модернизированной мощности составит 976 МВт», — сообщил он. Премьер-министр правительства Башкирии заверил, что региональное правительство готово оказать всестороннюю поддержку предприятию.

Ранее сообщалось о том, что Кармановская ГРЭС расположена в 27 км от города Нефтекамска на реке Буй. Она была спроектирована и построена с целью использования в качестве топлива местной высокосернистой нефти.