Москва, , 13:07 — REGNUM Разрешение кризисной ситуации вокруг транзита в Калининград является позитивным фактом. Об этом 27 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сейчас кризисная ситуация разблокирована, и это позитивный факт», — сказал Песков.

По его словам, «ростки здравого смысла» иногда встречаются даже во время антироссийской истерики.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля Литва возобновила железнодорожный транзит через свою территорию из основной части России в Калининградскую область.

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