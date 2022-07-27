Париж, , 01:12 — REGNUM Убытки в размере €202 млн были понесены французским производителем автомобильных шин Michelin в связи с уходом компании из России. Об этом говорится в отчете по итогам первого полугодия, опубликованном на сайте организации.

Шины VenV

Вместе с тем «чистый консолидированный результат» Michelin по итогам первых шести месяцев 2022 года составил €843 млн, а продажи компании выросли на 18,7%. Кроме того, согласно отчету, выросла операционная прибыль организации — до €1,5 млрд (на 7,7%).

В документе также подчеркивается, что ситуация вокруг Украины вызвала сбой в цепочке поставок шин, из-за чего продажи таких изделий упали почти везде, за исключением стран Восточной Европы и Китая, в которых показатели оказались стабильны.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня Michelin объявил о том, что планирует до конца года прекратить деятельность в России и передать управление своим российским подразделением местному руководству.

Читайте ранее в этом сюжете: Французская Michelin передаст российское подразделение топ-менеджменту