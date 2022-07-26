Брюссель, , 11:32 — REGNUM Власти Польши считают, что каждая страна Евросоюза должна самостоятельно решать вопрос экономии газа. Об этом 26 июля заявила журналистам польский министр климата и окружающей среды Анна Москва по прибытии в Брюссель на встречу глав энергетических ведомств стран ЕС.

Польша

«Каждая страна имеет свою независимую энергетическую политику, и так должно остаться. Каждое правительство отвечает за энергетическую безопасность своих граждан», — сказала она.

Также Москва добавила, что Польше на данный момент не нужны никакие ограничения по использованию газа, так как польские газохранилища заполнены и в страну идут поставки голубого топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе биржевых торгов цена на газ в Европе превысила отметку в $1900 за тысячу кубометров.