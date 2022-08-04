Вашингтон, , 05:52 — REGNUM Соединенные Штаты не могут бесконечно рассчитывать на лояльность Евросоюза в вопросе противостояния с Россией. Об этом заявили эксперт по международным делам Майкл Гфеллер и бывший посол США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл в газете Newsweek.

Санкции Иван Шилов, ИА REGNUM

По их мнению, энергетические кризис в Европе, вызванный антиросийскими санкциями, привел к снижению уровня жизни и росту инфляции в европейских странах. В ряде государств это уже привело к отставкам в правительствах, а также к забастовкам. Эксперты не исключают, что жители европейских стран будут все чаще бастовать по мере усугубления экономического кризиса в будущем.

При этом, отмечают авторы статьи, Вашингтон по-прежнему продолжает рассчитывать на Европу в вопросе противостояния с Россией. Однако такое отношение не может длиться бесконечно. Эксперты отмечают, что Евросоюз может столкнуться с гораздо большим кризисом зимой 2023-2023 годов, вызванным нехваткой энергоносителей, которые раньше поставлялись из России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев назвал единственный способ ЕС избежать энергетической катастрофы в будущем. По его словам, Евросоюзу необходимо отказаться от антироссийских санкций для решения энергетического кризиса.

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