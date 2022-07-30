Лондон, , 08:20 — REGNUM В случае реализации плана Еврокомиссии (ЕК) по снижению потребления газа на 15% жители Европы могут отказаться от идеи поддержки Украины, заявил в эфире Times Radio британский генерал-лейтенант в отставке, эксперт по Ближнему Востоку Саймон Мэйолл.

Британия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Это окажет прямое воздействие на избирателей…, которые следят за последствиями российских действий и, конечно, западных санкций против РФ. И можно представить, что некоторые начнут сомневаться, стоит ли нам принимать в этом участие и поддерживать украинцев, учитывая, что у нас могут возникнуть проблемы с поставками зерна», — отметил он.

Ранее Die Welt писала, что запрет на импорт энергоресурсов из РФ может оставить страны Европы с пустыми полками и без рычагов давления на Москву. Отмечалось, что члены ЕС по-разному относятся к введению данного запрета.