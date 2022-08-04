Ташкент, , 15:30 — REGNUM Руководство Самарской области планирует развивать сотрудничество с Узбекистаном в сфере туризма. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Россия и Узбекистан Mil.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийские санкции: Запад наказал сам себя — трансляция»

Данный вопрос был рассмотрен на встрече министра туризма Самарской области Артура Абдрашитова с заместителем министра туризма и культурного наследия Узбекистана Бахтиёром Ибрагимовым в Ташкенте в рамках открытия форума глав регионов государств-членов ШОС (Россия, Киргизия, Казахстан, КНР, Пакистан, Узбекистан, Индия и Таджикистан).

«Самарская область — один из немногих регионов России, получивших приглашение на Форум. По данным национального туристического рейтинга, в 2021 году Самарская область вошла в топ-10 и поднялась на несколько позиций выше по сравнению с предыдущими годами. Сегодня мы находимся в топ-10 национального рейтинга инвестиционного климата страны», — приводит пресс-служба слова Абдрашитова.

Отмечается, что в ходе панельной сессии «Развитие туризма среди регионов стран ШОС» были представлены туристские и инвестиционные возможности Самарской области.

На встрече с заместителем министра туризма и культурного наследия Узбекистана Бахтиёром Ибрагимовым Абдрашитов обсудил основные перспективы взаимодействия и возможности организации информационных туров между регионами Узбекистана и Самарской области для представления туристических возможностей регионов.