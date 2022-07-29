Женева, Швейцария, , 15:43 — REGNUM Швейцарский банк заблокировал личный счёт постоянного представителя России при ООН в Женеве Геннадия Гатилова. Об этом 29 июля сообщили в дипведомстве.

Банк Mark Moz

Уточняется, что заблокированный счёт российского дипломата использовался в том числе для покрытия медицинских расходов.

«Ряд банков, компаний по страхованию и техническому обслуживанию автомашин, с которыми у нас были давние партнерские отношения, решили отказаться от имевшихся с нами контрактов», — сообщили в беседе с РИА Новости в постпредстве.

При этом, добавили в дипмиссии, в качестве причины прямо заявляется: «потому что вы из России». Так, банковский счёт Гатилова был заблокирован «в связи с официальным статусом руководителя дипмиссии».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство финансов Болгарии временно заблокировало счета посольства Российской Федерации в Софии.

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