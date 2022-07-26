Анкара, , 10:06 — REGNUM Россия выполнит условия соглашения о снятии ограничений на поставку продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна. Об этом 26 июля заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью CNN International.

Ибрагим Калын (сс) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaskanlıgı

«Несмотря на отсутствие эмбарго или санкций, российское зерно не могло экспортироваться по некоторым причинам, и это соглашение также отвечает интересам России. Мы верим, что Москва выполнит указанное соглашение», — сказал Калын.

Напомним, 22 июля Россия, Турция, Украина и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю из трёх портов, включая Одессу.

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