Москва, , 15:12 — REGNUM Заявления сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен, устроившей скандал в одной из гостиниц города и заявившей о своей ненависти к русским, являются возмутительным актом ненависти, национализма и ксенофобии, на который министерство иностранных дел России готовит варианты ответа. Об этом 30 июля написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметила Захарова, в словах Эллингсен явно прозвучала ненависть к одной национальности и нескрываемое национальное превосходство. При этом она уточнила, что сотрудница консульства Норвегии не сдерживала себя в выражениях.

«В настоящий момент в МИД России прорабатываются варианты реакции на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии. Если только нас не опередит МИД Норвегии. Что было бы правильно», — написала в своём сообщении официальный представитель российского МИД.

Отметим, ранее в ряде телеграм-каналов появилась видеозапись с камер наблюдения в мурманской гостинице, на которой Эллингсен высказывает крайнее недовольство тем, что её попросили подождать, когда будет закончена уборка в её номере и кричит о том, что она «ненавидит русских».