Вашингтон, , 21:11 — REGNUM Счастливого пути пожелал России глава SpaceX Илон Маск 26 июля в своём Twitter.

Илон Маск Steve Jurvetson

Он прокомментировал решение Москвы о выходе из проекта МКС фразой на французском, которая переводится как «Счастливого пути».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 июля, руководство Роскосмоса объявило, что Россия постепенно сворачивает свою работу в рамках МКС и начинает создавать свою орбитальную станцию.

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