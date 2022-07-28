Таллин, , 19:27 — REGNUM Правительство Эстонии утвердило санкцию, которая кардинально ограничивает возможности граждан России подавать документы на получение временного вида на жительство или визу с целью обучения в Эстонии. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

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Кроме того, краткосрочное трудоустройство для граждан России и Белорусии с законным основанием на проживание, выданным другим государством-членом Евросоюза, больше не будет регистрироваться, поэтому они не смогут ходатайствовать о долгосрочной визе с целью краткосрочного трудоустройства.

«Этим изменением мы положим конец ситуации, когда краткосрочная шенгенская виза запрашивается, например, в целях туризма, из другого государства-члена, чтобы обойти действующую санкцию», — добавил Рейнсалу.

Краткосрочное трудоустройство граждан России и Белоруссии может быть оформлено в Эстонии в виде исключения только при наличии у них действующей визы, выданной Эстонией до вступления в силу данного распоряжения.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что введение таких односторонних санкций связано с действиями России на Украине: «Сохранение санкций против России необходимо для неустанного давления на нее. Если санкции помогут остановить российскую агрессию, это положительно скажется и на нашей безопасности».