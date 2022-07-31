Москва, , 03:50 — REGNUM IKEA возобновила возможность онлайн-покупки товаров. Об этом сообщается на сайте шведской компании.

Магазин IKEA в Омске Анна Рыжкова © ИА REGNUM©

На странице IKEA отмечается, что при текущей распродаже «время ожидания зависит от количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа». В то же время уточняется, что личный кабинет и список покупок на сайте не доступны.

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Напомним, что ранее из-за технических вопросов, связанных с работой сайта, при распродаже возникли проблемы с доставкой товаров компании жителям Москвы. Распродажа была приостановлена 28 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, шведская компания IKEA является крупной розничной сетью по продаже товаров для обустройства дома. Ранее заявлялось, что до августа 2022 года она находится в простое.

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