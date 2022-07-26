Нью-Дели, 26 июля 2022, 17:28 — REGNUM Показательным для индийской экономики на фоне политических событий на Украине стало сокращение импорта подсолнечного масла, сообщил 26 июля журналистам министр сельского хозяйства Индии Нарендра Сингх Томар.
В ответ на вопрос, как отразилась спецоперация ВС РФ на Украине на импорте сельскохозяйственной продукции, чиновник сказал, что ввоз из-за рубежа нерафинированного подсолнечного масла упал.
Так, если в прошлом году с 21 февраля по 30 июня объём импортируемого масла составлял 739 тыс. тонн, то в этом году он сократился на 23% — до 540 тыс. тонн. За последний год объём импорта этого масла составил 2 175 000 тонн.
Он добавил, что Россия и Украина являются важными поставщиками нерафинированного подсолнечного масла. Поскольку обстановка изменилась, власти приступили к снижению зависимости от импорта пищевых масел.
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