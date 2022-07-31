Рига, , 11:00 — REGNUM С призывом к странам Европейского союза запретить выдачу туристических виз жителям России обратился министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич. Он написал об этом 30 июля на своей странице в одной из соцсетей.

Эдгар Ринкевич Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я повторяю предложение для ЕС запретить на туристические визы для граждан России», — указал в своём сообщении Ринкевич.

При этом ранее Эстония перестала выдавать гражданам России и Белоруссии виды на жительство и визы для обучения.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель справедливо жалуется на его меньшую популярность в СМИ, чем у главы МИД РФ Сергея Лаврова.