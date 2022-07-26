Берлин, 26 июля 2022, 21:01 — REGNUM Сокращение Россией поставок газа может иметь катастрофические последствия для Германии, пишет 26 июля Express.
Комментируя сокращение Газпромом подачи газа по «Северному потоку», экономист Commerzbank Хорхе Кремер заявил, что в экономике Германии уже наблюдается заметный спад, добавив затем:
Издание также приводит слова германского министра экономики Роберта Хабека, который увидел в политике Москвы по газу «ответ» на поддержку Западом Киева. Берлин ждёт, по словам чиновника, «кошмарный сценарий».
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