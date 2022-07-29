29 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 14:41 — REGNUM Заявление главы латвийской газовой компании Latvijas gāze Айгарса Калвитиса о том, что предприятие возобновило закупки российского газа, но не у компании «Газпром», а у некого другого поставщика, расчёты с которым осуществляются в евро, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 29 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Газ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Для латышей, видимо, фраза «мужик сказал — мужик сделал» уже не катит», — поделился своим мнением Игорь М.

Многие пользователи восприняли это решение как нарушение своих же ранее введённых санкций в отношении России.

«Это они сами поправки в свои санкции ввели, что ли? Неплохо!» — отметила Sonya D.

«Это что же получается, частная латвийская компания, по сути, нарушила законодательство своей страны и других стран ЕС? Круто дело повернулось!» — удивляется Николай К.

Некоторые комментаторы считают, что Латвия показывает абсолютную неспособность вести экономическую войну против Российской Федерации, отчего ей приходится раз за разом забывать о том, что она обещала ранее.

«Сколько было разных высказываний, что никто не будет закупать у России газ, что они разрушат нашу экономику. Только на деле получается обратное. Экономики Европы сыпятся, к газу российскому они постепенно все возвращаются. Тогда к чему были все эти заявления и санкции?» — задаётся вопросом Артём Н.

Часть людей полагает, что латвийская компания, очевидно, нашла некую лазейку в законодательстве, отчего теперь может беспрепятственно закупать российский газ на стороне, пока её соседи по Евросоюзу мучаются от дефицита энергоносителей.

«Газ покупается не напрямую у России, а у чёрте пойми кого. Получается, видимо, по евросоюзовскому законодательству, что это не является нарушением санкционных ограничений. Дебилы, никак их иначе не назвать», — написал Вячеслав Е.

Сейм Латвии saeima.lv

«В чём великий замысел всего этого санкционного куража? Если чухонцы думают, что Западная Европа будет делиться с ними тем же самым российским газом, то вряд ли, они там сами пока не знают, как пережить предстоящую зиму. Так что нет ничего удивительно, что за неимением альтернатив Латвия начинает возобновлять закупки российского газа», — указывает Игорь Р.

Ряд пользователей указывает на то, что независимо от того, где Латвия закупает российский газ, России всё равно эта ситуация приносит огромную прибыль.

«Да пускай берут. Тем более что цена сейчас очень хорошая для России», — подметила Клава М.

«Покупайте наш газ у кого хотите, мы вашему «поставщику» ещё этого топлива по сверхвысоким ценам поставим. Как бы вы ни юлили, всё равно всё разворачивается в пользу России», — пишет Виталий К.

«Вели себя по-свински, гавкали и кусались, воротили нос от нашего газа. Теперь же, когда цена его превысила $2000, вдруг образумились и начали его жадно закупать. Как эту болезнь назвать?» — спрашивает Денис М.

Напомним, 29 июля глава латвийской газовой компании Latvijas gāze Айгарс Калвитис заявил в эфире телеканала Latvijas Televīzija о том, что предприятие возобновило закупки российского газа, но не у компании «Газпром», а у некого другого поставщика, расчёты с которым осуществляются в евро.