Москва, , 17:18 — REGNUM Ремонт газовых турбин для «Северного потока» до введения санкций проводился без проблем, схема включала запасные двигатели, но санкции нарушили её, заявил 27 июля заместитель председателя правления Газпрома Виталий Маркелов на телеканале «Россия 24».

Газовая турбина Pro-Per Energy Services

Комментируя остановку газоперекачивающих агрегатов из-за того, что отремонтированный двигатель не пускают в Россию из-за санкций, представитель Газпрома пояснил: компания всегда заблаговременно готовит ремонт двигателей.

По словам Маркелова, существует обменный фонд двигателей, которые прошли капитальный ремонт на заводе Siemens. Вместо снятых на профилактику двигателей ставят те, что находились в запасе — после завершения полного цикла, или 25 тысяч часов.

Виталий Маркелов «И до введения антироссийских санкций проблем с получением отремонтированных двигателей на замену у нас не было».

Он добавил, что в мае Газпром ждал от Siemens двигатель после ремонта, но тщетно: пока он не пришёл.

Напомним, после остановки Газпромом работы ещё одной турбины «Северного потока» из ЕС стали звучать беспокойные заявления о будущей зиме и опасения насчёт «газового давления» со стороны России.

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