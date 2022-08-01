Москва, , 16:34 — REGNUM Банк России продлил до 9 марта 2023 года ограничения по снятию долларов и евро, сообщили 1 августа в пресс-службе регулятора.

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В банке уточнили, что до 9 сентября 2022 г. продолжит действовать лимит на снятие наличных денег в размере десять тысяч долларов и десять тысяч евро.

«До 9 марта 2023 г. остаются в силе ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 г.», — говорится в сообщении ЦБ РФ.

При этом регулятор отметил, что другую валюту со счетов или вкладов разрешено снимать без ограничений.

А для юридических лиц, являющихся резидентами, до 9 марта 2023 г. продлены ограничения на получение валюты на командировочные расходы. А именно — они не могут превышать сумму в пять тысяч долларов. Или не более такой же суммы в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов, японских иенах.

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