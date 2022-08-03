Берлин, , 12:45 — REGNUM Условия для транспортировки турбины для газопровода «Северный поток» выполнены, не хватает только документов от России, сообщил генеральный директор Siemens Energy Кристиан Брух на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Газовые турбины Energy.siemens.com

«С нашей точки зрения, все документы, таможенные документы готовы, но нам нужно участие клиента, то есть «Газпрома». Этого пока нет. Поэтому мы не может поставить это турбину, которая находится здесь уже более недели», — сказал он.

В свою очередь Шольц заявил, что не видит препятствий для отправки турбины Siemens в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, турбину для «Северного потока» ремонтировали в Канаде. Чтобы Германия не осталась без газа, турбина после ремонта должна быть поставлена Газпрому, однако из-за санкций Запада у Берлина возникли большие проблемы с годами действовавшими договорённостями с Москвой.

Читайте также: Песков прокомментировал сложности с поставками газа из России в Европу