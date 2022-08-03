Берлин, 3 августа 2022, 12:45 — REGNUM Условия для транспортировки турбины для газопровода «Северный поток» выполнены, не хватает только документов от России, сообщил генеральный директор Siemens Energy Кристиан Брух на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
В свою очередь Шольц заявил, что не видит препятствий для отправки турбины Siemens в Россию.
Как сообщало ИА REGNUM, турбину для «Северного потока» ремонтировали в Канаде. Чтобы Германия не осталась без газа, турбина после ремонта должна быть поставлена Газпрому, однако из-за санкций Запада у Берлина возникли большие проблемы с годами действовавшими договорённостями с Москвой.
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