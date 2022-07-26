София, , 13:18 — REGNUM На данный момент Болгария располагает необходимыми запасами природного газа для осуществления бесперебойной работы теплосетей в отопительный сезон 2022-го — 2023-го годов. Об этом со ссылкой на заявление действующего болгарского правительства сообщает БНТ.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам председателя Ассоциации теплоэнергетических компаний страны Кремена Георгиева, никаких изменений в ценовой политике соответствующих распределительных структур Болгарии не предвидится.

«Если и будет незначительное повышение цены на газ, его следует ожидать не ранее Новогодних праздников», — резюмировал, в частности, он.

При этом Георгиев отметил, что стоимость предоставления соответствующих услуг для населения зависит от колебаний на мировом энергетическом рынке.

Напомним, только с 2021-го года цена на газ в Болгарии повышалась более 10 раз.